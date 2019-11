trending: Kovac, Gerland und Heynckes, eine Schwangere und ein Sturmgewehr, Harry Styles

#trending // Eine Schwangere und ein Sturmgewehr

Um etwas über die USA zu erfahren, reicht womöglich das Lesen eines Artikels, der am Montag zu den dort erfolgreichsten gehörte. Fox News berichtete mit der Headline “Pregnant Florida woman uses AR-15 to fend off burglars attacking her family” über eben diese Frau, die mit Baby im Bauch und Sturmgewehr in der Hand auf Einbrecher losging.

Der Artikel sammelte innerhalb von zehn Stunden unglaubliche 335.600 Likes, Shares & Co. ein, darunter sehr viele Kommentare auf der Fox-News-Facebook-Seite im Stil von “Do we have a gofundme set up , id like to buy her another box of ammunition for her service to the state” oder “Exactly why we should always have the right to bear arms! Well done mama” oder “Good for her and her family. My home is protected by the good Lord and the second amendment. Any intruder will meet both.”