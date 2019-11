Radionetzbetreiber Divicon: Ex-“NWZ”-Manager Gathmann wird Sprecher der Geschäftsführung

Bei dem Leipziger Radiodienstleister Divicon bahnt sich ein Führungswechsel an: Der ehemalige "Nordwest Zeitungs" ("NWZ") Manager Ulrich Gathmann wird Geschäftsführer und soll das Ingesamt dreiköpfige Führungsteam leiten. Gathmann plant, das Unternehmen auszubauen. So will er stärker in DAB+ investieren und das ostdeutsche Unternehmen zu einem Anbieter machen, der "technische Services für Contentproduzenten" liefert.