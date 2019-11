Frank Überall bleibt Vorsitzender des Deutschen Journalisten-Verbandes

Für zwei weitere Jahre steht Frank Überall an der Spitze des Deutschen Journalisten-Verbands (DJV). Die Delegierten des DJV-Verbandstags bestätigten den freien Journalisten mit 84,3 Prozent in seinem Amt.

177 der 211 abgegebenen Stimmen sprachen sich für Überall als DJV-Vorsitzenden aus. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Auf Twitter spricht der DJV von einem “exzellentem Wahlergebnis”.

Frank @ueberalltv wurde bei der Wahl auf dem #DJV19 mit exzellentem Wahlergebnis im Amt des DJV-Bundesvorsitzes bestätigt. Herzlichen Glückwunsch und weiter so! #DJV19 pic.twitter.com/BLOr472df4 — Journalisten-Verband (@DJVde) November 3, 2019

In seiner Rede kündigte Überall an, den Erhalt der Pressefreiheit als eine der wichtigen Aufgaben zu sehen: “Wenn Rechtspopulisten in der Systempresse ihren Feind sehen, dann nehmen wir diesen Kampf auf. Ja, ich bin für das System Demokratie. Ja, ich kämpfe mit Leidenschaft und Herzblut für die Pressefreiheit innerhalb dieses Systems.“ In einem Schreiben an die Kultusministerkonferenz (KMK) bot Überall zudem die Mitarbeit bei der Stärkung der Medienkompetenz im Schulunterricht an.

Anzeige

Der Dozent der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft (HMKW) in Köln ist seit vier Jahren Vorsitzender des Verbandes. Vor zwei Jahren war er mit 85 Prozent wiedergewählt worden.

rt

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.