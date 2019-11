Ausbau der Führung: Verlegerin Yvonne Bauer komplettiert die Spitze der Sparte Vergleichsplattformen

Von

Publishing, Radio, Web-Produkte für kleine und mittelständische Firmen und Vergleichsplattformen: Gleich auf vier Säulen stützt Verlegerin Yvonne Bauer das Hamburger Familienunternehmen Bauer Media Group. Jetzt hat sie die Führung ihres wichtigen Wachstumsfeldes digitale Vergleichsplattformen besetzt, zu neudeutsch Online Comparison Platforms (OCP). Nun wurde Raphael Savalle zum CFO für das weltweite OCP-Geschäft ernannt. Der Manager war bislang als Finanzchef bei der Private Equity Firma Flavor Holdings tätig, die sich darauf spezialisiert hat, Gesellschaften zu restrukturieren.

Vor allem bei großen Markenartiklern ist Savalle kein Unbekannter. So arbeitete er unter anderem bei Unilever als Finanzchef für die Marke Dove. Noch einen weiteren Posten hat Bauer im OCP-Geschäft jetzt besetzt. Die Verlegerin beförderte Agnieszka Anielska zur COO, die hier interimistisch als Finanzchefin eingesprungen war. Damit hat Bauer die beiden wichtigsten strategischen Positionen des Unternehmensfeldes neu geordnet. Denn für Yvonne Bauer ist der Bereich OCP einer der größten Hoffnungsträger, um den Medienkonzern wieder auf Expansionskurs zu führen.

Fast unbemerkt von der Öffentlichkeit hat Yvonne Bauer die Konzernsparte in den vergangenen drei Jahren durch Akquisitionen massiv ausgebaut. Mittlerweile ist der Bereich in sieben europäischen Ländern aktiv. Zum Portfolio gehören hier die Zmarta Group, eines der führenden Fintech-Unternehmen in Skandinavien; Rankomat, eine Vergleichsplattform für Versicherungen in Polen sowie die NetBrokers Holding (NBH), die über Vergleichsplattformen in der Tschechischen Republik und der Slowakei verfügt. Eine weitere Firma ist CrediMarket in Spanien. Jede dieser Gesellschaften wird als eigenständiges Unternehmen unter dem Dach der Bauer Media Group geführt.

