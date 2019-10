Umstrittener Katjes-Spot: Werberat erkennt keine pauschale Diffamierung

Ein Werbespot von Katjes über vegane Schokolade war kürzlich in die Kritik geraten. Der Vorwurf: Es finde eine sehr einseitige Visualisierung von Massentierhaltung statt. Nun hat der Deutsche Werberat den Fall geprüft.

“Der Clip ist eine sehr einseitige und überzogene Visualisierung von Massentierhaltung”, lautete die Kritik an Katjes TV-Spot “Jedes Leben ist wertvoll”. In dem Video zeigt das Unternehmen in düster gezeichneten Bildern, wie zahlreiche Kühe im Gleichschritt zu Melkanlagen laufen. Eine Stimme sagt: “Jedes Leben ist wertvoll. Und Kühe sind keine Milchmaschinen.”

Katjes wirbt damit für eine vegane Schokolade, die mit einem Haferdrink hergestellt wird. Der Deutsche Werberat hatte das Süßwarenunternehmen dann aufgefordert, sich zu den bei der Kontrollinstanz eingereichten Beschwerden zu äußern (MEEDIA berichtete). Nun hat der Werberat entschieden, dass an dem Spot nichts zu beanstanden ist. Nach Sicht des Gremiums ist die in Deutschland existierende Massentierhaltung Gegenstand gesellschaftlicher Kontroversen. Der Clip liefere dazu einen “kritischen Meinungsbeitrag”, wie es in der Mitteilung von Katjes heißt. “Es handle sich weder um die pauschale Diffamierung des Berufsstands der Milchviehhalter noch der Verbraucher, die Milchschokolade bevorzugen.” tb/mit Material der dpa

