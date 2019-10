Serviceplan Gruppe: Hamburger Haus der Kommunikation gewinnt internationalen Tchibo-Etat

In einem mehrstufigen Pitch-Verfahren haben sich die Hamburger durchgesetzt, wie die Agentur am Dienstag mitteilte. Damit betreut das Hamburger Haus der Kommunikation alle Maßnahmen und Kampagnen in den Bereichen “Above-The-Line-Kommunikation”, Strategie sowie für die Aussteuerung in Social Media rund um Tchibo. Erste Arbeiten sollen bereits ab Dezember im Rahmen der diesjährigen Weihnachtskampagne zu sehen sein.

Die Betreuung übernehmen der verantwortliche Geschäftsführer Thomas Heyen und Markus Kremer (Kreation) sowie Florian Klietz (Beratung). Für die Strategieentwicklung ist Matthias Breitschaft, Serviceplan Consulting Group, an Bord. Den Bereich Social Media steuert Christoph Mecke, Plan.Net UX, bei.

tb

