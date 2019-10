Magenta TV: Telekom will mit exklusiven Inhalten 1,5 Millionen Neukunden gewinnen 

Magenta TV soll in den nächsten zwei bis drei Jahren rund 1,5 Millionen Kunden dazu gewinnen. Dies kündigte Deutschlandvorstand Dirk Wössner in der "FAZ" an. Dafür investiere der Konzern in technische Innovationen und exklusive Inhalte wie Fußball-Rechte. Auch die Bundesliga-Lizenzen könnten künftig eine Rolle spielen.