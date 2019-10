“Focus Style” erscheint 2020 häufiger: Burda erhöht Taktzahl bei Männer-Magazin auf vier Ausgaben

Von

Es ist seit Jahren eine wichtige Strategie von Verlagshäusern, ihre journalistischen Flaggschiffe durch Supplements für Leser und Anzeigenkunden attraktiver zu machen. So plant der Spiegel-Verlag, ab 2020 dem gedruckten Nachrichtenmagazin “Bento Start” beizulegen. Das Magazin erscheint künftig viermal im Jahr in einer Auflage von 200.000 Exemplaren (MEEDIA berichtete). Mit dieser Maßnahme nutzt der Verlag den “Spiegel” als Trägermedium und garantiert damit Anzeigenkunden hierüber eine entsprechende Verbreitung.

Überarbeitung: Hochwertigeres Papier und größeres Format

Nun wertet auch das Münchener Medienhaus Burda sein Magazin “Focus” weiter auf. Wie MEEDIA aus Unternehmenskreisen erfuhr, soll das Supplement “Focus Style” ab 2020 seine Erscheinungsfrequenz von bisher zwei auf vier Ausgaben erweitern. Redaktionsleiter ist hier José Redondo-Vega. Er hatte die Männer-Zeitschrift radikal überarbeitet, die seit Mai im neuen Outfit erscheint. Redondo-Vega war zuvor Chefredakteur von “GQ” beim Münchener Magazinhaus Condé Nast und in früheren Jahren unter anderem Vize beim Life-Style-Titel “Vanity Fair”.

Burda hatte zuletzt bei “Focus Style” kräftig in die Heftqualität investiert. So erscheint die Zeitschrift, die als “Styleguide für den modernen Mann” konzipiert wurde, mit einem hochwertigeren Papier und in größerem Format. Ein Burda-Sprecher bestätigt gegenüber MEEDIA die künftige Erscheinungsweise.

Dass Burda damit den “Focus” für die Leser interessanter machen will, ist verständlich. Denn die Absatzzahlen des Titels waren zuletzt weiter unter Druck geraten. So sank die verkaufte im 3. Quartal 2019 auf 364.254 Exemplare, im vergleichbaren Vorjahresmonat waren es noch 412.165 Hefte.

