Axel Springer übernimmt Immowelt Group komplett, “Rheinische Post” und Münchner Zeitungsverlag steigen aus

“Die vollständige Übernahme und Einbringung der Anteile in die AVIV Group ist ein weiterer Schritt, um das Wachstum von Immowelt zu beschleunigen und um die Zusammenarbeit zwischen den zur Gruppe gehörenden Immobilienportalen zu stärken”, heißt es in einer Mitteilung. Die AVIV Group wurde 2018 von Springer als 100-prozentiges Tochterunternehmen gegründet und bündelt das digitale Kleinanzeigengeschäft in den Bereichen Immobilien, Auto und Generalisten.

Andreas Wiele, Vorstand Classifieds Media Axel Springer SE und CEO der AVIV Group: “Wir wollen mit dem neuen CEO Cai Ziegler und seinem Team das Wachstum von Immowelt weiter beschleunigen. Dafür wollen wir auch die Kraft der rund 850 internationalen Kolleginnen und Kollegen der AVIV Group in den Bereichen Produkt und Technologie nutzen. Ich danke den beiden Gründungsgesellschaftern sowie unseren Mitgesellschaftern Dirk Ippen vom Münchner Zeitungsverlag und Johannes Werle von der Rheinischen Post Mediengruppe für die jahrelange exzellente Aufbau- und Zusammenarbeit.”

Kerngeschäft der Immowelt Group sind immowelt.de und immonet.de, die zu den meistbesuchten Immobilienplattformen in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehören. Reichweitenstarke Special-Interest-Portale wie umzugsauktion.de und bauen.de ergänzen das Portfolio. Zweites Hauptgeschäftsfeld sind CRM-Software-Lösungen für die Immobilienwirtschaft, die das gesamte Spektrum der modernen Immobilienvermarktung abdecken. Die Immowelt Group beschäftigt rund 600 Mitarbeiter an acht Standorten in Deutschland. Axel Springer ist seit 2015 mit 55 Prozent an der Immowelt Group beteiligt.

