trending: 13 Millionen Schweine, “Der Aufstieg Skywalkers”, “Eli”

#trending // “Eli” Ein weiterer Film sorgt derzeit für Aufsehen in den sozialen Netzwerken. Allerdings ist “Eli” kein Kinofilm, sondern einer des Streaming-Dienstes Netflix. Gleich mehrere Artikel über den Horrorfilm sammelten am Dienstag viele Likes, Shares & Co. ein. In “Eli” geht es um einen 11-Jährigen mit einer schweren Krankheit, die in einem hermetisch abgeriegelten Haus in der Provinz behandelt wird. “Mail Online” erzielte mit dem Text “Netflix’s new horror flick Eli starring Stranger Things’ Sadie Sink leaves fans VERY divided as some FUME over ‘stupid’ plot twist while others dub it ‘the best scary movie ever’” 338.000 Facebook- und Twitter-Interaktionen, Lad Bible kam mit “Netflix’s Eli Has Left People Petrified And ‘Seeing Demons Out Of The Corners Of Their Eyes’” auf 75.600 Reaktionen, usw.