#trending // Clinton, Kennedy und Trump

Einer der weltweit erfolgreichsten Tweets der vergangenen Tage stammt von Hillary Clinton. Mit den Worten “Found in the archives…” präsentierte sie eine Parodie auf den Brief des US-Präsidenten Donald Trump an den türkischen Präsidenten Erdogan. Trump hatte Dinge wie “Don’t be a tough guy. Don’t be a fool!” geschrieben.

Die Parodie thematisiert die Kuba-Krise 1962 und legt dem damaligen Präsidenten John F. Kennedy ähnliche Worte in den Mund wie sie Trump heute nutzte. An “Dear Premier Khrushchev” schrieb er: “Don’t be a dick, ok? Get your missiles out of Cuba. Everybody will say ‘Yay! Khrushchev! You’re the best!’ But if you don’t everybody will be like ‘what an asshole’ and call your garbage country ‘The Soviet Bunion.'”

Clintons Tweet sammelte fast 300.000 Likes und Retweets ein.