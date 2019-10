Wissen bündeln, neue Zielgruppen ansprechen: “brand eins” und “Spektrum Kompakt” kooperieren

Die Ausgabe “Künstliche Intelligenz – Der Weg in die Anwendung” ist ab sofort online erhältlich und soll durch die Zusammenarbeit, “neue Zielgruppen außerhalb der eigenen Leserschaft anzusprechen”, so das Ziel.

“Während ‘Spektrum’ vor allem von der wissenschaftlichen Seite und den Anwendungen in der Forschung herkommt, widmen sich unsere Hamburger Kollegen verstärkt den gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der KI. Diese Kombination sorgt also für einen gelungenen Rundumblick”, erklärt Daniel Lingenhöhl, Chefredakteur von “Spektrum der Wissenschaft”.

Mittlerweile sind mehr als 250 Kompakt-Ausgaben erschienen: Sie widmen sich ausschließlich einem Thema und erscheinen 50 Mal im Jahr in digitaler Form. Sechs der Bestseller werden jährlich zudem in gedruckter Form an den Kiosk gebracht.

