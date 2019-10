Sven Scheffler wechselt von Springer zur Ströer Content Group und wird dort Chief Operating Officer

Sven Scheffler wechselt zum 1. November als Chief Operating Officer (COO) von Axel Springer zur Ströer Content Group. Dazu gehörren u.a. das News-Portal t-online.de sowie mehrere Special-Interest-Portale. In der neu geschaffenen Position verantwortet der 48-jährige Scheffler die Einführung und Umsetzung neuer digitaler Produkte der gesamten Ströer Content Group.

Die Führungsspitze um Chief Executive Officer Marc Schmitz und Chief Content Officer Arne Henkes wird mit der Personalie ausgebaut. “Ich freue mich sehr auf diese spannende Aufgabe und die Arbeit mit einem hochmotivierten Team”, sagt Sven Scheffler, “wir entwickeln t-online.de zur digitalen Medienmarke Nummer 1 in Deutschland. Dazu investieren wir in die publizistische Strahlkraft unserer Marken und in technologische Exzellenz und Produktinnovationen.”

Scheffler kommt von Axel Springer und war als Chief Product Officer (CPO) der Axel Springer Digital News Media GmbH & Co KG für die Produktentwicklung von “Bild” und “Welt” sowie die übergreifende Plattform- und Data-Strategie von Axel Springer verantwortlich. Zuvor hat er als Director Product WeltN24 die Digitalmarken “Die Welt” und “N24” zum gemeinsamen Angebot “Welt” zusammengeführt.

Anzeige

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.