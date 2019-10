IVW-Auflagen für das 3. Quartal 2019: das sind die 50 meist verkauften Publikumszeitschriften

Die IVW-Print-Auflagen für das 3. Quartal 2019 wurden veröffentlicht. Nach wie vor führen TV-Magazine die Top 50 der meist verkauften, am Kiosk erhältlichen Zeitschriften an. Die "Landlust" belegt Rang 8 und der "Spiegel" Rang 9.

MEEDIA hat die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Zeitschriften hier in einer Tabelle zusammengestellt. Die Top-Ten wird dabei nach wie vor von Programmies dominiert In der Top Ten finden sich acht Programmzeitschriften, inklusive der “nur TV Plus” Kombi. Mehr als 1 Mio. Verkäufe erreichen dabei nur noch “TV 14” und “TV Digital”.

Der einstige Auflagen-Millionär “Landlust” kommt noch auf 780.847 verkaufte Exemplare. Der “Spiegel” als größtes aktuelles Wochenmagazin auf 719.326 verkaufte Hefte. Der “stern” liegt mit 466.019 Exemplaren im Gesamtverkauf nur noch knapp vor der “Bunten” mit 444.268.

Zeitschriften-IVW Top 50: 3. Quartal 2019

Platz Titel Verkauf 1 TV 14 1870599 2 TV Digital 1224485 3 Hörzu 914181 4 TV Direkt 868422 5 nur TV plus (nur TV + TV Sudoku + TV clever) 836770 6 TV-Movie 804297 7 Haus, Das 800338 8 Landlust 780847 9 DER SPIEGEL 719326 10 Auf einen Blick 663873 11 TV-SPIELFILM 660317 12 Bild der Frau 630704 13 Freizeit Revue 599855 14 TV pur 575648 15 TV-Hören und Sehen 504570 16 Neue Post 466538 17 Stern 466019 18 Bunte 444268 19 Freizeitwoche 380596 20 TV für mich 379293 21 Focus 364254 22 Brigitte (klassisches und Pocketformat) 341806 23 Neue Blatt, Das 336960 24 auto motor und sport 333740 25 Aktuelle, Die 332040 26 Freizeit Spass 331128 27 Funk Uhr 326641 28 Tina 323675 29 Auto Bild 314502 30 Sport Bild 302979 31 Mein schöner Garten 295871 32 Gong plus Bild + Funk 286943 33 InStyle 278639 34 Fernsehwoche 277344 35 Meine Familie & ich 268732 36 Glamour 254405 37 Freundin 248617 38 Land IDEE 242717 39 SUPERillu 236487 40 Für Sie (klassisches und Pocket-Format) 233919 41 Cosmopolitan (klassisches und Pocketformat) 223046 42 c't magazin für computertechnik 217831 43 Frau im Spiegel 215992 44 Gala 214998 45 Reader´s Digest Das Beste 206089 46 Lisa 203957 47 TV piccolino 193864 48 Frau im Trend 193528 49 TV TODAY 192084 50 Geo 191687 Anzeige

Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA

