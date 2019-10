Schon fast eine Million Besucher: “Joker” legt einen fulminanten Kinostart in Deutschland hin

Die Entstehungsgeschichte des "Jokers" aus dem "Batman"-Universum hat in den vergangenen Tagen hunderttausende Leute in die deutschen Kinos gelockt. 835.000 sahen zwischen Donnerstag und Sonntag "Joker", inklusive Previews waren es sogar bereits 925.000 bis 950.000. Nur einmal startete ein Film aus dem DC-Universum noch erfolgreicher: "The Dark Knight Rises" im Jahr 2012.

Für das laufende Kinojahr sind die 835.000 Besucher sogar das drittbeste Wochenend-Startergebnis überhaupt. Lediglich “Avengers – Endgame” und “Der König der Löwen” lockten im April bzw. Juli mit 1,67 Mio. und 922.000 zwischen ihrem Start-Donnerstag und dem ersten Sonntag noch mehr Leute in die Kinos. Inklusive der Previews liegt “Joker” nach Abschluss des Sonntags bereits bei 925.000 (“Inside Kino“), bzw. knapp 950.000 Besuchern (“Blickpunkt: Film“). Die Mio.-Marke könnte damit bereits am Montag und damit vor Ablauf der ersten Woche geknackt werden.

Betrachtet man die bisherigen Verfilmungen aus dem DC-Comic-Universum, so finden sich nur ein, bzw. zwei Filme, die noch stärker in Deutschland angelaufen sind: “The Dark Knight” und “The Dark Knight Rises”. “The Dark Knight” kam im Jahr 2008 auf einen Wochenend-Start von 869.000 Besuchern, Previews gab es keine. Am reinen Start-Wochenende war der Film also einen Tick erfolgreicher als “Joker”, der aber inklusive Previews klar vorn liegt. “The Dark Knight Rises” erreichte an seinem ersten Wochenende im Jahr 2012 ähnliche 857.000, inklusive Previews aber sogar 1,051 Mio. Besucher, liegt also bei beiden Vergleichswerten vor dem “Joker”. Insgesamt erreichte der Film damals nach einigen Monaten in den Kinos 3,252 Mio. Menschen, eine Zahl, die für den “Joker” nicht ausgeschlossen scheint. “The Dark Knight” landete 2008 bei 2,865 Mio.

Unter den Filmstarts des bisherigen Jahres wird “Joker” Film Nummer 18 mit einem Millionenpublikum werden. Vorn liegen hier derzeit “Der König der Löwen” mit 5,379 Mio., “Avengers: Endgame” mit 5,124 Mio. und “Pets 2” mit 2,433 Mio. Zuschauern – jeweils ohne das neueste Wochenende.

Wie sehr “Joker” das Kino-Wochenende dominiert hat, zeigt der Blick auf die nächstplatzierten Filme: “Gemini Man” kam auf 100.000 Besucher, der zweitstärkste Neuling “Dem Horizont so nah” auf 85.000.

