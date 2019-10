Neuer CBO: Guido Krayl wechselt von video intelligence zur It Works Group

Neuzugang bei der It Works Group: Guido Krayl arbeitet seit September als Chief Business Officer und soll in dieser Funktion die Zusammenarbeit mit Agenturen ausbauen.

Der Ex-Managing Director der video intelligence, Guido Krayl, arbeitet seit September im Managementteam der It Works Group. Als Chief Business Officer (CBO) wird er neuen Agenturen Daten- und geobasierte Technologien anbieten, “welche die Entwicklung von synergetischen Mediastrategien in allen Bereichen von Public Media ermöglichen”, heißt es in der Mitteilung.

Nach seinem abgeschlossenen Studium zum Kommunikationswirt folgten Stationen beim Radio, Westdeutscher Rundfunkwerbung, IP-Deutschland, Vox und dem internationalen VOD Anbieter Viewster. Krayl ist zudem stellvertretender Vorsitzender der BVDW Fokusgruppe Bewegtbild.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.