#trending // Donald Trump und die “good old days” von Fox News

In den USA ist die Impeachment-Diskussion um Donald Trump weiterhin das prägende Thema in den sozialen Netzwerken. Am Donnerstag deutscher Zeit veröffentlichte ausgerechnet Fox News, Trumps eigentliches Lieblingsmedium, eine Umfrage laut der die Mehrheit der US-Amerikaner ein Impeachment des Präsidenten befürworten: “Fox News Poll: Record support for Trump impeachment” kam auf 310.000 Social-Media-Interaktionen.

Trumps Reaktion auf die für ihn schlechten Nachrichten: gewohntes Medien-Bashing, diesmal in eine Richtung, die vor einiger Zeit noch undenkbar gewesen wäre: “From the day I announced I was running for President, I have NEVER had a good Fox News Poll. Whoever their Pollster is, they suck. But Fox News is also much different than it used to be in the good old days. With people like Andrew Napolitano, who wanted to be a Supreme Court Justice & I turned him down (he’s been terrible ever since), Shep Smith, Donna Brazile (who gave Crooked Hillary the debate questions & got fired from CNN), & others, Fox News doesn’t deliver for US anymore. It is so different than it used to be. Oh well, I’m President!” schrieb er auf Facebook und sammelte 113.000 Likes & Co. ein.