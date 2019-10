#trending // Halle – die Reaktionen Sämtliche Parteien und viele Menschen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen äußerten sich in den sozialen Netzwerken zu den Taten von Halle. Einer der Tweets mit den meisten Reaktionen kam dabei von ZDF-Moderatorin Dunja Hayali, die kurz nach Bekanntwerden der Taten schrieb: “statt mitgefühl, gehts schon wieder los – ‘war bestimmt wieder einer deiner freunde’ – ‘bitte laß es keinen mit migration sein’ könnten alle einfach mal abwarten? täter hin oder her – es gibt tote! und laßt doch verdammt noch mal die polizei ihren job machen.” Teresa Bücker twitterte: “Der Begriff ‘Einzeltäter’ ist irreführend. Er blendet aus, dass Menschen sich eben nicht allein radikalisieren, sondern eingebettet in soziale Gefüge, Diskurse, dass es Vorbilder gibt. Der Begriff beruhigt, wo es keine Beruhigung geben darf.” Und auch Rayk Anders sammelte tausende Likes und Retweets ein – mit: “Auf der #AfD-Facebook-Seite wird heute gefordert, “der Verfassungsschutz muss die Ermittlungen aufnehmen” und es wird vor “Radikalisierung” gewarnt! …das fordern sie übrigens gegen Klimaaktivisten. Der antisemitische Angriff in #Halle wird mit keinem Wort erwähnt.” Abseits der offiziellen Facebook-Seite der AfD äußerte sich aber der eine oder andere Politiker der Partei durchaus zu den Taten von Halle. Darunter auch Björn Höcke, der auf Facebook postete: “Mit großer Bestürzung habe ich von dem Terroranschlag in Halle erfahren. Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer dieses völlig wahnhaften Verbrechens. Was sind das nur für Menschen, die anderen Menschen so etwas antun?!” Sehr auffällig sind die Kommentare darunter, die Höcke bis zum späten Abend alle stehen ließ: Mehr als 100 Likes bekamen: “Vielleicht Bekannte von Ihnen? Ich frage für einen Freund …” oder “Denn Wind säen sie und ernten Sturm! Eure Saat geht auf! Hoffe, Sie und Ihresgleichen sind stolz!” oder “Sie nennen sie glaube ich ‘Kameraden’.” oder “Guck mal in den Spiegel. Vll finden sich da Hinweise…” oder “Das sind Menschen, die sich legitimiert fühlen, aus Ihren Worten Taten zu machen! War aber am Ende ja alles nicht so gemeint, oder…?” oder “Tief erschüttert ist mein Beileid bei den Angehörigen. Die Täter sind Leute, denen Sie Herr Höcke, mit Ihrer Rhetorik das Gefühl gegeben haben, durch “Volkswillen” autorisiert zu sein. Ihre Einlassung ist durchsichtig und scheinheilig. Sie fürchten, die Thüringen- Wahl zu verlieren…” So viel Gegenwind auf einer AfD-Facebook-Seite sieht man selten.