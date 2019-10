Serie für Amazon Prime: “Wir Kinder vom Bahnhof Zoo” wird in Prag und Berlin gedreht 

In Prag und Berlin laufen bis Februar 2020 die Dreharbeiten zur Serie "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Unter der Regie von Philipp Kadelbach spielt eine Riege neuer deutscher Schauspieler mit, teilten Constantin Television und Amazon Prime Video am Donnerstag in München mit. Darunter sind Jana McKinnon als Christiane, Michelangelo Fortuzzi und Lena Urzendowsky.