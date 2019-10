#trending // Donald Trumps Tax Returns In den USA war ein Gerichtsentscheid das Thema Nummer 1 in den sozialen Netzwerken. Ein New Yorker Richter entschied, dass US-Präsident Trump seine Steuererklärungen an die Staatsanwaltschaft von Manhattan übergeben müsse. Zwar gewährte ihm kurz danach ein Berufungsgericht erstmal Aufschub, doch die Meinungen bei Facebook und Twitter waren überaus eindeutig: Wer nichts zu verbergen habe, müsste gegen eine solche Veröffentlichung nicht juristisch vorgehen. “NBC News” sammelte mit einem entsprechenden Artikel 300.000 Social-Media-Interaktionen ein, “npr” kam auf 290.000, die “New York Times” auf 256.000, “abc News” auf 230.000 und der “Independent” auf 215.000.