Stabwechsel bei “Business Punk”: Gruner + Jahr macht Doppelspitze zur Chefredaktion

Überraschender Wechsel an der Spitze von “Business Punk”: Wie Gruner + Jahr mitteilt, übernehmen ab November Julia Berger und Alexander Langer die Führung des Business-Lifestyle-Magazins von Christian Cohrs, der nach zehn Jahren auf eigenen Wunsch den Verlag verlässt. Berger war bisher für die digitalen Angebote und die Podcasts zuständig, heißt es. Langer ist derzeit stellvertretender Redaktionsleiter. Beide Journalisten sollen sämtliche Aktivitäten rund um das Magazin, Digital, Audio und Events als gleichberechtigte Doppelspitze leiten, so G+J.

Cohrs, der seit Herbst 2016 Redaktionsleiter und in verschiedenen Positionen von Beginn an bei “Business Punk” tätig war, habe “sich aus privaten Gründen entschieden, dass mit dem 10. Jubiläum der Zeitschrift seine Zeit endet”. Er will sich in Zukunft neuen Aufgaben widmen, heißt es.

“Wir freuen uns sehr, dass wir mit Julia Berger und Alexander Langer die Redaktionsleitung aus den eigenen Reihen mit zwei großartigen Kollegen neu besetzen können. Beide kennen und brennen für Business Punk und haben bereits gezeigt, wieviel Potenzial in der Marke steckt”, sagt Geschäftsführer Horst von Buttlar. Und fügt hinzu: “Ich bedaure es sehr, dass Christian Cohrs geht, verstehe aber seinen Schritt. Er hat zehn Jahre die Marke erfolgreich aufgebaut und sehr engagiert geführt und ausgezeichnete Arbeit geleistet. Für seine neuen beruflichen Pläne wünschen wir ihm nur das Beste.”

