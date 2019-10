“Fahri sucht das Glück”: Fahri Yardim bekommt eigene Doku-Reihe bei ProSieben

Der Schauspieler Fahri Yardim erhält eine eigene Reportage-Reihe auf ProSieben. Das Format "Fahri sucht das Glück" läuft erstmals am 4. November und wird von der Bon Voyage Films GmbH produziert.

“Was macht wirklich glücklich? Machen diese Glückskonzepte Fahri glücklich? Wartet das Glück am anderen Ende der Welt auf ihn?” – diesen Fragen geht Fahri Yardim, Schauspieler und Buddy von Christian Ulmen, in einer vierteiligen Dokutainment-Serie bei ProSieben nach.

“Fahri sucht das Glück” heißt das Format, bei dem der 39-Jährige laut Mitteilung ab dem 4. November (montags um 22.10 Uhr) an Orte wie Tokio und Rio de Janeiro reist. Produziert wird die Dokumentation von Bon Voyage Films GmbH. Gemeinsam mit Ulmen wird er in den nächsten Wochen zudem regelmäßig bei ProSieben zu sehen sein. Ab sofort läuft die dritte Staffel der Serie “jerks” am späten Dienstagabend.

