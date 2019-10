#trending // die Leichtathletik-WM Die Leichtahletik-WM ist nach einem verhaltenen Start nicht nur im deutschen Fernsehen doch noch zum großen Quotenerfolg geworden. Auch im Internet erzielten einzelne Wettkämpfe, Sportler und Erfolge aus deutscher Sicht beachtliche Zahlen. So war die Wikipedia-Seite des Zehnkämpfers Niklas Kaul am Freitag die meistbesuchte in der deutschsprachigen Ausgabe des Lexikons, die der Läuferin Konstanze Klosterhalfen am Samstag. Am Sonntag sorgte das Weitsprung-Gold von Malaika Mihambo für große Aufmerksamkeit. Die tagesschau.de-Meldung “Weitspringerin Mihambo holt WM-Gold für Deutschland” sprang mit über 8.000 Likes & Co. in die Top 5 der Social-Media-News-Charts vom Sonntag. Mihambo landete zudem mit über 200.000 Suchanfragen auf Platz 3 der deutschen Google-Trends und sicher auch weit vorn im Wikipedia-Ranking, dessen Sonntags-Zahlen noch nicht vorlagen, als diese #trending-Ausgabe geschrieben wurde.