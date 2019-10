Peter Schönrock löst Carina Teutenberg an der Spitze der Produktionsfirma B.vision Media ab

Die Geschäftsführerin der B.vision Media GmbH, Carina Teutenberg, verlässt das zum Jahreswechsel, um sich neuen beruflichen Herausforderungen jenseits der TV-Branche zu stellen. An die Spitze der Berliner Produktionsfirma wechselt Peter Schönrock, der weiterhin auch kaufmännischer Geschäftsführer der Riverside Entertainment bleibt.

“Nach über 20 Jahren in der Fernsehbranche und vier tollen Jahren bei der Studio Hamburg Production Group ist es für mich persönlich an der Zeit, beruflich ganz neue Wege zu gehen. Der erfolgreiche Aufbau der B.vision Media GmbH und die Zusammenarbeit mit einem einzigartigen Team haben mir großen Spaß gemacht und werden eine unvergessliche Erfahrung bleiben. Ich danke Michael Lehmann und meinen Gesellschaftern für das große Vertrauen und ich bin mir sicher, dass die B.vision unter neuer Führung weiterhin so erfolgreich produzieren wird wie bisher“, erklärt Carina Teutenberg.

B.vision Media entwickelt und produziert non-fiktionale Programme mit dem Schwerpunkt auf Polit- und Infotainment-Formaten. Neben den politischen Talkmagazinen wie “Dunja Hayali” für das ZDF produziert die Firma u.a. “Shapira, Shapira” für ZDFneo (eine Stand-up und Sketch-Comedy mit Shahak Shapira) oder “Endlich Klartext – Der große RTL II Politiker Check”. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin ist eine 100% Tochter der Doclights GmbH und der Riverside Entertainment GmbH, an denen ZDF Enterprises 49% und Studio Hamburg Production Group die restlichen Anteile hält.

