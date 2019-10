Für angebliche 400 Mio. US-Dollar: Vice Media übernimmt Frauen-Magazin Refinery29

Medienkonzern Vice Media hat das Magazin Refinery29 gekauft, das sich an junge Frauen richtet. Die "New York Times" verortet den Kaufpreis bei 400 Mio. US-Dollar. Refinery29 hatte seit einigen Jahren nach Investoren oder Käufern gesucht, nun ist man bei Vice Media fündig geworden. Vice Media will nun in "premium content" investieren.

Nach eigenen Angaben ist Refinery29 “die führende globale Medienplattform für junge Frauen. Wir inspirieren, unterhalten und empowern unsere Audience mit zeitgemäßem und inklusivem Storytelling, intimen Erfahrungen und frischen Perspektiven”. In Deutschland hatte dieses “empowern” nicht ganz so gut funktioniert, Ende 2018 hat man nach zweieinhalb Jahren das Team verkleinert, setzt seitdem auf eine “globale Content-Strategie”, u.a. mit Inhalten aus anderen Ländern in deutscher Sprache.

Laut “The Wrap” hatte Refinery29 die Ziele zuletzt verfehlt und dabei 17% der Mitarbeiter abgebaut. Auch für Vice lief zuletzt nicht alles rund: Im Februar hat man sich von 10% der Belegschaft getrennt, wie die “New York Times” berichtet. Von der Übernahme von Refinery29 verhofft sich das Unternehmen offenbar, eine weibliche Zielgruppe zu erreichen, in der man mit den bisherigen Inhalten nicht sehr stark war.

