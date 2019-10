Bitterer Fehlstart für die neue “The Taste”-Staffel, Deutscher Comedypreis zeigt sich leicht verbessert

Kein schöner Auftakt für die neuen Folgen der Sat.1-Kochshow "The Taste": Nur 520.000 14- bis 49-Jährige interessierten sich, der Marktanteil lag bei sehr schwachen 6,4%. Deutlich besser lief es für den Deutschen Comedypreis bei RTL, der zwar den Minuswert aus dem Vorjahr verbesserte, mit 11,2% aber erneut kein Hit war. Prime-Time-Sieger im Gesamtpublikum: ARD-Film "Wendezeit" mit 4,29 Mio. Zuschauern und guten 15,1%.

Von

Das sind die fünf Dinge, die Sie über die Quoten vom Mittwoch wissen müssen:

1. “The Taste” geht im siebten Jahr offenbar die Luft aus

Miserable Zahlen also für die erste Folge der neuen “The Taste”-Staffel bei Sat.1: 1,13 Mio. Gesamt-Zuschauer entsprachen 4,2%, 520.000 14- bis 49-Jährige nur ganzen 6,4%. Zum Vergleich: Vor einem Jahr gab es zur Staffel-Premiere noch deutlich bessere 740.000 und 9,3% im jungen Publikum, sowie immerhin 1,40 Mio. Gesamt-Zuschauer und 5,8%. Die 6,4% sind zudem ein neuer Tiefstwert für die Reihe, einen solch schlechten Marktanteil gab es für “The Taste” noch nie. Im siebten Jahr scheint der Show also die Luft auszugehen.

2. “Der Deutsche Comedypreis” gewinnt die Prime Time und steigert sich gegenüber 2018

Den Prime-Time-Sieg im jungen Publikum holte sich unterdessen “Der Deutsche Comedypreis 2019”: 870.000 14- bis 49-Jährige und 11,2% sind zwar keine Glanzleistung, doch sie liegen immerhin über dem Tiefstwert aus dem Vorjahr. Damals reichten 980.000 junge Zuschauer nur für 10,7% – allerdings auch am deutlich umkämpfteren Sonntagabend. Der Umzug auf den Mittwochabend hat sich also etwas gelohnt, doch an die Leistungen der Vergangenheit scheint die Verleihung nicht mehr heran zu kommen. Bis 2011 gab es immer Marktanteile von mehr als 20%.

3. RTL II punktet mit den “Wollnys” und “Love Island”, ProSieben schwächelt mit “9-1-1 Notruf L.A.”

Anzeige

Zu den Gewinnern des Abends zählt auch RTL II: Mit zwei Folgen der “Wollnys” und der Kuppel-Soap “Love Island” landete der Sender in der gesamten Prime Time klar über dem Soll. 550.000 und 740.000 14- bis 49-Jährige entschieden sich ab 20.15 Uhr für “Die Wollnys”, die Marktanteile lagen bei 6,7% und 8,8%. “Love Island” kam um 22.15 Uhr dann noch auf 600.000 und 8,5%. RTL II besiegte damit auch ProSieben, wo zwei Episoden “9-1-1 Notruf L.A.” bei 7,2% und 6,4% hängen blieben und “Atlanta Medical” sogar noch auf 5,2% und 5,8% stürzte. kabel eins kann sich hingegen über 6,6% und 6,4% für “Prometheus – Dunkle Zeichen” und “Alien” freuen, bei Vox gab es blasse 5,1% und halbwegs solide 6,5% für “The Good Doctor”.

4. Das Erste gewinnt die Prime Time des Gesamtpublikums mit “Wendezeit”, doch auch die Leichtathletik-WM war wieder erfolgreich

Insgesamt liefen die beiden erfolgreichsten Programme des Tages im Ersten: 5,04 Mio. Leute entschieden sich dort um 20 Uhr für die “Tagesschau”, 4,29 Mio. danach für die Film-Premiere “Wendezeit”. Die Marktanteile der beiden Sendungen lagen bei 18,7% und 15,1%. Überzeugen konnte aber auch wieder die Leichtathletik-WM, diesmal wieder im ZDF. Die Übertragungen zwischen 19.20 Uhr und 22.05 Uhr erreichten im Durchschnitt 3,72 Mio. Menschen und einen Marktanteil von 13,6%. Schwach im Anschluss: “dunja hayali” mit nur 1,54 Mio. und 8,0%.

5. zdf_neo besiegt mit “Wilsberg” und “Ein starkes Team” alle Privatsender

Herausragend lief der Abend für zdf_neo: Jeweils 1,82 Mio. Krimifreunde entschieden sich für “Wilsberg” und “Ein starkes Team”. Beide Krimis landeten damit vor sämtlichen Prime-Time-Programmen aller Privatsender, die Marktanteile lagen bei 6,3% und 7,6%. Die Mio.-Marke verpasst hat am Mittwoch Sky mit der Champions League: 760.000 Fans sahen ab 18.55 Uhr u.a. Borussia Dortmund zu, 800.000 ab 21 Uhr RB Leipzig und fünf anderen Partien. Die Marktanteile lagen bei immerhin 3,0% und 3,1%, im jungen Publikum sogar jeweils bei 5,0%.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.