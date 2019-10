P7S1 kooperiert mit Media4Planet und setzt künftig auf nachhaltige Werbeflächen

ProSiebenSat.1 Media SE kooperiert mit Media4Planet (M4P), dem ersten Anbieter nachhaltiger Werbeflächen zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Dies gab das Medienunternehmen am Mittwoch bekannt. Ein Großteil der Erlöse soll demnach an Klimaschutzprojekte der UN sowie weitere Projekte und NGOs gehen.

“We love to sustain” nennt der TV-Konzern seine Nachhaltigkeitsstrategie als Abwandlung des ProSieben-Claims “We love to entertain you”. Nun kooperiert das Medienunternehmen mit Media4Planet (M4P), dem ersten Anbieter nachhaltiger Werbeflächen zur Unterstützung der UN-Nachhaltigkeitsziele. Das Prinzip dahinter: M4P bündelt Werbeflächen von Medienpartnern zu bevorzugten Konditionen und vermarktet diese an nachhaltige Unternehmen, Initiativen oder Projekte. Ein Großteil der Erlöse, die M4P für P7S1 vermarktet, sollen laut Mitteilung an Klimaschutzprojekte der UN sowie weitere Projekte und NGOs weitergeleitet werden. Die ersten Spots sollen im 4. Quartal 2019 ausgestrahlt werden.

“Mit unserer ‘Green Seven Week’ schärfen wir das Umweltbewusstsein über unsere TV-Formate bereits seit mehr als zehn Jahren. Dieses Engagement erweitern wir mit ‘Media for Sustainability’ zukünftig auch in unser Werbeumfeld”, sagt Conrad Albert, Deputy-CEO und Group General Counsel der ProSiebenSat.1 Media SE.

Mit dem Engagement möchte der Medienkonzern nach eigenen Angaben “eine konsequente Nachhaltigkeitsstrategie” verfolgen, deren Basis die UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung sind. Danach sind alle Unternehmen aufgefordert, Lösungen zur nachhaltigen Entwicklung zu finden. P7S1 hat laut eigener Aussage vier Handlungsfelder identifiziert: Gesellschaft, Vielfalt, Umwelt sowie Governance & Compliance. Vor diesem Hintergrund wurde ein Sustainability Board installiert, das im Mai 2019 seine konstituierende Sitzung hatte.

P7S1 ist der erste Partner der Initiative Media4Planet, die vom ehemaligen ProSiebenSat.1-Vorstand Peter Christmann sowie Agentur- und NGO-Gründer Matthias Neumann gestartet wurde.

