GeraNova Bruckmann: Bettina Kück ist neue Anzeigenleiterin bei zuhause wohnen

Sie leitet künftig sowohl den Print- als auch den Digitalbereich. Nach der redaktionellen Integration der monatlich erscheinenden Wohnzeitschrift in das Verlagshaus GeraNova Bruckmann Ende 2018, erfolgt nun die Werbevermarktung in eigener Regie. Damit endet die Zusammenarbeit mit Brand Media zum 31. Oktober, wie der Verlag in einer Mitteilung erklärt.

“Mit Kück legen wir zuhause wohnen in erfahrene Hände. Sie ist seit mehreren Jahren in verantwortlicher Position bei uns tätig und in der Branche Möbel & Einrichten bestens vernetzt. zuhause wohnen wird sie zusätzlich zu ihrer Verkaufstätigkeit für Living & More, Selbst gemacht und finca living übernehmen”, erläutert Bernhard Willer, der neue Gesamtleiter Media bei GeraNova Bruckmann. Willer ist neuer Vermarktungsleiter Print/Digital bei GeraNova Bruckmann (MEEDIA berichtete).

Zuhause wohnen wurde vom Jahreszeiten Verlag und erreicht laut AWA 2019 490.000 Leser. GeraNova Bruckmann publiziert mit zwölf Verlagsmarken ein Special-Interest-Angebot mit 35 Magazinen, etwa 600 Buch-Neuercheinungen pro Jahr, 4.000 lieferbaren Büchern, sowie über 1.400 E-Books und 22 Apps.

Anzeige

tb

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.