Führungswechsel bei der Bertelsmann-Stiftung: Ex-Arbeitsminister Aart De Geus geht zum Jahresende

Überraschender Wechsel an der Spitze der Bertelsmann-Stiftung: Aart De Geus soll den Vorsitz der Stiftung zum Ende des Jahres abgeben. Seine Nachfolge tritt der McKinsey-Berater Ralph Heck an. Das teilte die Stiftung mit. Der Niederländer Aart De Geus hatte das Amt als Vorstandsvorsitzender der Stiftung im August 2012 übernommen.

De Geus war bereits seit 1. September 2011 Vorstandsmitglied der Bertelsmann Stiftung und verantwortete die Programme im Bereich Europa, Arbeitsmarkt und Globalisierung. Zuvor war er von 2007 bis 2011 stellvertretender Generalsekretär der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Von 2002 bis 2007 war De Geus niederländischer Minister für Arbeit und Soziales unter Ministerpräsident Jan Peter Balkenende.

Neuer Vorstandschef soll Ralph Heck werden. Er war bislang Kuratoriumsmitglied in der Bertelsmann Stiftung und ist seit mehr als 30 Jahren bei der Unternehmensberatung McKinsey tätig. Der promovierte Wirtschaftsingenieur ist dort Experte für die Gestaltung von Veränderungsprozessen in Unternehmen. Heck, in Belgien geboren, hat in Volkswirtschaftslehre an der Universität Karlsruhe promoviert und verfügt über mehrjährige Auslandserfahrung.

“Das sind Werte, die unsere Stiftungsarbeit und unsere Kultur auszeichnen”, sagt Liz Mohn, stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums der Bertelsmann Stiftung. “Sein Wissen, seine Kompetenz und seine Erfahrung wird Ralph Heck in die Weiterentwicklung der Themenfelder der Stiftung einbringen. Wir müssen von der Welt lernen.”

