“Finance Forward”: OMR und “Capital” machen beim Aufbau eines neuen Finanz-Mediums gemeinsame Sache

Die Medien- und Event-Plattform OMR (Online Marketing Rockstars) und das Gruner + Jahr-Wirtschaftsmagazin "Capital" machen gemeinsame Sache mit "Finance Forward". OMR hatte unter dem Namen zunächst in eigener Regie ein neues Finanz-Medium gestartet. Mit "Capital" holt OMR-Gründer Philipp Westermeyer jetzt einen klassischen Medienpartner an Bord.

“Finance Forward” soll mit Events, digitalen Beiträgen und Podcasts die Transformation der Finanzbranche begleiten. Thematische Schwerpunkte werden die Digitalisierung der Branche, Fintech, Insurtech, Robo Advisor sowie alle Themen rund um Krypto-Währungen und Blockchain sein. Die Plattform richtet sich an Menschen, die sich für Finanz- und Wirtschaftsthemen interessieren, an Beschäftige aus der Branche sowie an Gründer und Mitarbeiter aus der Fintech- und Insurtech-Szene.

Als Herzstück ist ein Event geplant, das erstmals 2020 an den OMR-Kongress in Hamburg angedockt wird. Parallel sind ein täglicher Newsletter sowie ein Podcast geplant. Erste Gehversuche mit einem “Finance Forward”-Podcast gab bei OMR es bereits. Die Inhalte werden zudem auf der Website financefwd.com veröffentlicht. “Die Transformation der Finanzbranche ist für mich derzeit eines der spannendsten Themen”, sagt Philipp Westermeyer, “wir wollen hier gemeinsam eine neue relevante und moderne Medienmarke aufbauen.”

“Capital”-Chefredakteur Horst von Buttlar sagt: “Jede Marke bringt das Beste aus ihrer Welt ein – OMR die erstklassige Erfahrung im Bereich Events und ‘Capital’ die hohe Kompetenz und Glaubwürdigkeit beim Thema Finanzen und Fintech.” Die digitalen journalistischen Angebote für “Finance Forward” sollen von einem neu aufgebauten Team in der “Capital”-Redaktion in Berlin erstellt. Für das Projekt wurden zwei im Finanz- und Gründerbereich bekannte Journalisten gewonnen: Caspar Tobias Schlenk, zuvor verantwortlicher Redakteur bei “Gründerszene”, und von Dezember an John Stanley Hunter, der von “Business Insider” kommt. Koordiniert wird das Projekt von “Capital”-Redakteur Niklas Wirminghaus. Auch OMR baut neue Kapazitäten für “Finance Forward” auf: Die Koordination im Business Development wird bei Louisa Rademacher liegen, die dafür von Gruner + Jahr zu OMR wechselt.

