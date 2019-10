#trending // Donald Trump und der Bürgerkrieg

Der US-Präsident Donald Trump kennt derzeit in den sozialen Netzwerken fast nur ein Thema: die Impeachment-Ermittlungen gegen seine Person. Mit teilweise rabiaten, aggressiven, eines US-Präsidenten unwürdigen Tweets und Posts bekämpft er seine Gegner, die Ermittler, die Medien. In einem Tweet zitiert er sogar einen Baptisten-Pastor und Fox-News-Kommentator mit den Worten: “If the Democrats are successful in removing the President from office (which they will never be), it will cause a Civil War like fracture in this Nation from which our Country will never heal.” Größere Angst kann ein Präsident seiner Nation kaum machen.

Neben 67.000 Likes und 19.000 Retweets sorgte der Beitrag auch für ungewöhnlich viele Kommentare: 41.000. Der Ton der Kommentare ging von “That’s dictatorship 101 right there. Calling on a civil war if removed from office… Oh boy” bis “My husband and I discussed this yesterday. We stand with our President.”