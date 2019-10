Sieben zusätzliche Führungskräfte: Handelsblatt Media Group erweitert die Geschäftsleitung

Sieben Führungskräfte steigen zum 1. Oktober in die erweiterte Geschäftsleitung der Handelsblatt Media Group auf. Das Medienhaus möchte mit dem Schritt die Entscheidungsstrukturen breiter aufstellen, wie es in einer Mitteilung dazu heißt.

Gleich sechs Führungskräfte der Handelsblatt Media Group (HMG) und Kim Robertz, zuletzt Managing Director des MM-Musik-Media-Verlages, werden zum 1. Oktober in die erweiterte Geschäftsleitung der Düsseldorfer Mediengruppe berufen. Dies gab das Medienhaus am Dienstag bekannt. Diese ergänzen damit die Geschäftsführung mit Gerrit Schumann und Oliver Voigt. Weiterhin gehören Miriam Meckel, Sven Afhüppe und Beat Balzli der erweiterten Geschäftsleitung an.

“Mit der Erweiterung der Geschäftsleitung stellen wir unsere Entscheidungsstrukturen breiter auf. Damit wollen wir den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung und Transformation kraftvoll weitergehen, unser Geschäftsmodell zukunftsweisend aufstellen und die Organisation weiterentwickeln”, erklärt Oliver Voigt, Geschäftsführer der HMG.

Folgende Personen sind ab sofort Teil der erweiterten Geschäftsleitung:

Kim Robertz verantwortet als Chief Marketing Officer den Vertrieb und das Marketing der HMG

Sebastian Christensen, bisher kaufmännischer Leiter bei Euroforum, übernimmt in der Geschäftsleitung als Chief Financial Officer unternehmensweit die Verantwortung für die Bereiche Controlling, Finanzen und Rechnungswesen

Thomas Gottlöber verantwortet als Chief Operations Officer künftig die Bereiche Personal, Recht sowie Gebäude- und Beteiligungsmanagement

Isabel Wolters, bisher Director of Development & IT, wird Chief Technical Officer und leitet somit die Softwareentwicklung & IT der gesamten HMG.

Andrea Wasmuth, Vorsitzende der Geschäftsführung der HMG Corporate Content Tochter planet c und Geschäftsführerin der neuen HMG-Einheit Solutions, verantwortet als Chief Sales Officer den Ausbau der Entwicklung und Vermarktung individueller Kommunikationslösungen für Kunden

Christian Sellmann, Managing Director beim Handelsblatt Research Institute und Geschäftsführer bei Solutions, ergänzt die Geschäftsleitung als Chief Sales Officer. Dabei kümmert er sich die Konzeptvermarktung der Marken “Handelsblatt” und “WirtschaftsWoche”

Pascal Gerckens, zuletzt Director der HMG Tochter 360°, wird Chief Business Development Officer, der die Entwicklung neuer Geschäftsfelder leitet

tb

