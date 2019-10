Nachfolgerin für Vollmoeller gefunden: Petra von Strombeck wird neue Xing-Chefin

Der Aufsichtsrat der New Work SE, ehemals Xing SE, hat Petra von Strombeck mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 zum Mitglied des Vorstands ernannt. Laut Planung soll sie zur nächsten ordentlichen Hauptversammlung den Vorstandsvorsitz vom derzeitigen CEO Thomas Vollmoeller übernehmen, heißt es in der Mitteilung dazu. Die nächste Sitzung findet nach aktuellem Stand am 29. Mai 2020 statt. Vollmoeller hatte bereits 2018 angekündigt, dass er seinen Posten zum Ende der zweiten Amtszeit an einen Nachfolger übergeben möchte. Er stand seit 2012 an der Spitze von Xing.

Der Aufsichtsrat bedankte sich bei Vollmoeller: “So hat sich in der bisherigen Amtszeit von CEO Thomas Vollmoeller der Börsenkurs der New Work SE mehr als versechsfacht, Umsatz und Gewinn legten rund um das Vierfache zu. Die Anzahl der Xing-Mitglieder stieg von rund 6 auf 17 Millionen, die der Mitarbeiter von 500 auf zirka 1.800 per Jahresende 2019.”

Seine Nachfolgerin ist seit Mai 2012 Vorstandsvorsitzende der Lotto24 AG. Die 50-Jährige war zuvor unter anderem für Sky Deutschland und Tchibo tätig. Lotto24 teilte in einer Mitteilung mit, dass von Strombeck “ihr Amt im besten freundschaftlichen Einvernehmen zum 31. Dezember 2019 niederlegen” werden. “Sie wird daher auch nicht – wie ursprünglich vorgesehen – in den Vorstand der ZEAL Network SE eintreten.”

Über die Nachfolge von Petra von Strombeck wird der Aufsichtsrat des Unternehmens kurzfristig entscheiden.

