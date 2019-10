Axel Springer senkt Prognosen für das laufende Geschäftsjahr, Klaus Boldt soll Chefreporter der “Welt” werden

Von

Über die Personalie berichtete zuerst der Fachdienst “new business”, Springer hat das bestätigt. Boldt ist bislang Chefredakteur von “Bilanz”, das sowohl als eigenständiges Magazin als auch als Beilage zur “Welt” erschien. Im Zuge der umfangreichen Restrukturierung bei Springer wird “Bilanz” in die “Welt” integriert. Man könnte freilich auch sagen: “Bilanz” wird als eigenständiges Medium eingestellt. Wegen hoher Kosten und vergleichsweise mickriger Erlöse war das Projekt intern ohnehin umstritten gewesen. Boldt, ein exzellenter Schreiber und erfahrener Wirtschaftsjournalist, will man aber offenbar halten.

Schwierige “Bilanz”

Boldt wechselte einst gemeinsam mit Arno Balzer vom “manager magazin” zu Springer, um dort “Bilanz” zu machen. Balzer war Herausgeber, Boldt Chefredakteur der “Bilanz”. Anfang 2019 gab Balzer den Herausgeber-Posten allerdings ab. Zunächst hieß es, er solle weiter für Springer tätig sein. Mittlerweile ist Balzer aber Autor für mehrere Publikationen, Aufsichtsratsvorsitzender der Aktionärsinitiative aktionaersforum AG und Beiratsvorsitzender der Marketing-Agentur Inscript AG in Zürich.

Gleichzeitig mit dem massiven Restrukturierungsprogramm (MEEDIA berichtete) korrigierte Springer seine Jahresprognosen nach unten. Dies liegt einmal an den zu erwartenden Kosten für die Restrukturierung aber auch an “einer unter den Erwartungen liegenden Erlösentwicklung bei den Aktivitäten in den Segmenten News Media und Classifieds Media”, wie das Medienhaus mitteilt.

Anzeige

Konzernweit wird nun mit einem Umsatzrückgang im niedrigen bis mittleren Prozentbereich gerechnet. Bisher wurde hier mit einem Rückgang lediglich im niedrigen einstelligen Prozentbereich gerechnet. Beim operativen Gewinn kalkuliert man nun mit einem Rückgang im mittleren zweistelligen Prozentbereich (wobei “zweistelliger Prozentbereich” hier mindestens 10% und höchstens 20% meint). Bisher wurde beim operativen Gewinn mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich kalkuliert.

News Media “deutlich unter Vorjahr”

Bei News Media rechnet Springer nun mit einem Gewinneinbruch. Bislang kalkulierte das Unternehmen hier beim operativen Gewinn (bereinigtes EBITDA) mit einem Ergebnis auf Vorjahresniveau. Nun heißt es, das EBITDA werde “deutlich unter Vorjahr” liegen. Beim Umsatz der Mediensparte rechnet der Konzern nun mit einem Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich, bisher ging man von einem Rückgang im niedrigen bis mittleren einstelligen Prozentbereich aus. Hier dürften neben der schwierigien Ertragslage auch Kosten für den geplanten Stellenabbau eingepreist sein.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.