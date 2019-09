Ein Pressesprecher als Chief Information Officer: Wie Boris Radke die Transformation bei P7S1 gestaltet

Von

Wenn man sich den aktuellen Börsenwert von ProSiebenSat.1 anschaut, versteht man, wie Transformationsdruck aussieht. Seit Jahren befindet sich die Aktie im Sinkflug und erst in diesem Sommer sind leichte Anzeichen der Erholung erkennbar. Unternehmenschef Max Conze baut den Mediengiganten mit einem klaren Fokus auf Technik um und sieht das Konstrukt mit Medienhaus auf der einen Seite und diversen Beteiligungen an Internetfirmen wie Verivox, Flaconi oder Parship auf der anderen, ziemlich prosaisch: “Die beiden Säulen unseres Geschäfts haben viele Synergien”, sagte Conze am Rande der Dmexco in Köln Mitte September.

Eine der spannendsten Personalien in diesem Wandlungsprozess ist Boris Radke. Der 38-Jährige war früher als Eventmanager und in der Logistik unterwegs, bevor er bei Zalando Unternehmenssprecher wurde.

Inzwischen ist er Chief Information Officer (CIO) beim Medienhaus in Unterföhring. Das überrascht, denn üblicherweise findet man auf dieser Position gestandene Techniker und keine Kommunikatoren. “Der Umstand, der dazu führte, dass ich heute CIO bei ProSiebenSat.1 bin, hat sicher damit zu tun, dass das Unternehmen mitten im Wandel ist und es auch viele strukturelle Veränderungen gibt, die es zu begleiten gilt”, sagte Radke auf einer Veranstaltung der Deutschen Presseakademie in Berlin.

IT neu denken

Tatsächlich bringt er neben seinen Kommunikationsfähigkeiten ein weiteres Talent mit, dass P7S1 gut brauchen kann: Startup-Mentalität. Das beginnt bei der Projektauswahl. Welchen Themen soll sich die IT vorrangig widmen? Für Radke ist das sonnenklar: Alles, was andere nicht besser können und unmittelbar zur Wertschöpfung beiträgt. Das sind eigene Services, vielleicht eine Buchungsplattform für die eigenen Werbeformate oder natürlich die Apps, die inzwischen das Herzstück der Regelkommunikation darstellen. An der neuen App Joyn arbeiteten zeitweise 300 Entwickler.

Wenig Priorität genießen bei Radke unterdessen klassische Backend-Tools. Das CRM-System zum Beispiel baut man nicht mehr selbst, sondern man bedient sich bei Standardsoftware, wie Salesforce oder Adobe Marketing Cloud. Überhaupt ist das ganze Thema Cloud Computing für ihn ein sehr gutes Beispiel. “Früher haben alle massiv in Datencenter investiert und eigene Bereiche aufgebaut. Heute braucht es die nicht mehr, weil Amazon, Google oder Microsoft das besser und günstiger können”, so Radke. Mittlerweile schaltet man die nächste AWS- oder Azure-Instanz einfach dazu.

Und Standardsoftware möchte Radke auch am Liebsten so einsetzen, wie sie vom Hersteller gemacht wurde. “Viele Unternehmen legen viel zu viel Wert auf das Customizing von Salesforce oder SAP. Das ist ein Fehler im System”, sagt er. Dadurch, meint Radke, werde die Abhängigkeit vom Lieferanten noch größer. Sein Ziel ist es, die Infrastruktur so zu bauen, dass man sich auch innerhalb eines halben Jahres wieder von einer Lösung trennen kann und sich am Markt eine neue, bessere aussucht.

Die Re-Priorisierung der Aufgaben innerhalb der IT ist ein schmerzhafter Change-Prozess und dazu braucht es gute, kommunikative Begleitung. Denn unterm Strich muss die technische Infrastruktur effizienter und dadurch kostensparender werden. Radkes Aufgabe ist also, den Mitarbeitern klar zu machen, dass sie in diesem Bereich Aufgaben abgeben werden und sie ihre Energien stärker in der Wertschöpfung bündeln sollen.

“Wir müssen Firmenkultur eher als Transparenz betrachten”

Agilität ist das große Buzzword der Startup-Szene und somit auch Radkes Mantra. Doch das beißt sich gelegentlich mit den Sicherheitsanforderungen und Qualitätsansprüchen, die eine IT hat. Einfach nur zusätzlichen Druck in die Strukturen geben, wirkt da eher kontraproduktiv.

Stattdessen versucht es Radke mit einem strukturellen Umbau. Das Fundament bilden IT-Kernaufgaben, wie Sicherheit oder die Betreuung der Cloud. Darüber gibt es eine Schicht mit Mikroprozessen, die vor allem die Aufgaben der Geschäftseinheiten erfüllen sollen. Hier versucht Radke so weit es geht, kleine, isolierte Prozesse zu etablieren. So können einzelne Prozesse verändert werden, ohne dass gleich ganz große Projekte daraus werden. Die Folge: Weniger Stakeholder und dadurch schnellere Entscheidungen.

Die oberste Schicht nennt Radke “Customer facing”. Mit Customer sind hier die Mitarbeiter gemeint. Ein Lieblingsprojekt des gebürtigen Aacheners ist das Onboarding von neuen Mitarbeitern. “Je weniger Zeit wir dafür brauchen, umso effektiver arbeiten wir und umso schneller wird der Mitarbeiter produktiv”, betont er. Die Durchlaufzeit für das Abarbeiten solcher Prozesse ist einer der wichtigsten KPI für Radke. “Wir müssen Kundenzufriedenheit besser messen, Mitarbeiterzufriedenheit aber auch. Wir müssen Firmenkultur eher als Transparenz betrachten.”

Um die Prozesse weiter zu beschleunigen, setzt Radke wo es geht auf Standardisierung und Automatisierung. Er ist dabei, Blaupausen für solche Fälle aufzubauen, damit die gleiche Arbeit nicht immer wieder geleistet werden muss. Im Idealfall ist das Notebook bereits eingerichtet, bevor der neue Mitarbeiter überhaupt danach fragt.

Kommunikatoren an die Macht

Und über allem thront die interne Kommunikation. Radke ist es aus seiner Startup-Zeit gewohnt, dass alles über Messenger läuft und damit enorm Zeit in Abstimmungsprozessen gespart wird: Chat statt Meeting. Bei P7S1 arbeitet man im Microsoft-Universum und Radke ist beeindruckt davon, mit welcher Geschwindigkeit es dem Redmonder Konzern gelungen ist, dieses Thema zu adaptieren und in MS Teams umzusetzen.

Slack, das Lieblingstool der Branche, hat für Radke immer noch Vorteile, weil man ganze Teilprozesse integrieren kann. Aber bei MS Teams gefällt ihm vor allem die tiefe Integration mit anderen Produktivitätstools aus der Microsoft-Welt, also Outlook, Kalender und Skype.

Radke ist sich dessen bewusst, dass die Rolle, die er zurzeit einnimmt, eher eine befristete ist. Er kann sich nicht vorstellen, auf Dauer Technikvorstand eines Konzerns zu sein. Aber in der aktuellen Transformation nimmt Kommunikation eine ganz wichtige Rolle ein. Und die wird seiner Ansicht nach noch von den wenigsten Unternehmen in ihrer Bedeutung verstanden. Die Rolle der Kommunikation im Unternehmen verändert sich.

“Kommunikatoren müssen zu internen Coaches werden”, betont er vor der versammelten Riege der Pressesprecher bei der Deutschen Presseakademie. Die aktuelle Konstellation, in der viel Druck von außen auf bessere Kommunikationsprozesse durch Digitalisierung und digitale Kanäle wirkt, ist ideal dafür geeignet, die Rolle der Kommunikationsabteilung neu zu definieren. “Die Kommunikation gehört ins Direktorium und muss dort auch gehört werden”, schreibt er der Branche ins Pflichtenheft. “Wir müssen dafür sorgen, dass es keinen Unterschied mehr gibt, zwischen einer Marke nach draußen und der Corporate Brand. Das ist unsere Aufgabe.”

