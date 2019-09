trending: Ein Mord in Göttingen, Jennifer Lopez, Shakira und der Super Bowl, die Nationalratswahl in Österreich

#trending // die Nationalratswahl in Österreich Am Sonntag wird in Österreich ein neues Parlament gewählt. In zahllosen TV-Shows haben sich die Spitzenkandidaten vorgestellt, natürlich spielten auch die sozialen Netzwerke eine Rolle im Wahlkampf. Nach dem Aus des ehemaligen FPÖ-Chefs Strache, der extrem erfolgreich bei Facebook war, ist ein Blick auf die Zahlen der aktuellen Kandidaten interessant. Die meisten Interaktionen sammelten die Politiker und Parteien nach wie vor auf Facebook, auf Instagram sind sie noch nicht so erfolgreich. Spannend: Die Nummer 1 nach Interaktionen in den jüngsten 30 Tagen ist Pamela Rendi-Wagner von der SPÖ und nicht etwa der bisherige Bundeskanzler Sebastian Kurz oder FPÖ-Mann Norbert Hofer:

1. Pamela Rendi-Wagner / SPÖ / 616.000 Interaktionen auf ihrer Facebook-Seite in den jüngsten 30 Tagen

2. Norbert Hofer / FPÖ / 310.000

3. Sebastian Kurz / ÖVP / 289.000

4. Beate Meinl-Reisinger / Neos / 78.000

5. Werner Kogler / Die Grünen / 49.000 Bei den offiziellen Facebook-Seiten der Parteien führt hingegen die FPÖ. Die schwachen Zahlen der ÖVP verdeutlichen, was für eine One-Man-Show die Partei derzeit ist:

1. FPÖ / 192.000

2. SPÖ / 168.000

3. Die Grünen / 73.000

4. Neos / 62.000

5. ÖVP / 32.000 Auf Instagram führt Sebastian Kurz klar vor der Konkurrenz. Beate Meinl-Reisinger von den Neos liegt hier vor den Kandidaten der SPÖ und FPÖ:

1. Sebastian Kurz / ÖVP / 229.000

2. Beate Meinl-Reisinger / Neos / 94.000

3. Pamela Rendi-Wagner / SPÖ / 77.000

4. Norbert Hofer / FPÖ / 68.000

5. Werner Kogler / Die Grünen / 39.000 Bei den Parteien erreichen eigentlich nur Die Grünen relevante Zahlen – mehr als doppelt so viele Likes und Kommentare wie die zweitplatzierte FPÖ:

1. Die Grünen / 107.000

2. FPÖ / 51.000

3. ÖVP / 37.000

4. SPÖ / 34.000

5. Neos / 8.000