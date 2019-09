#trending // “Fridays for Hubraum”

Auto-Fans haben die sozialen Netzwerke schon seit langer Zeit für sich entdeckt. Die oft gigantischen Like-Zahlen für Fotos neuer Autos sind nur ein Beispiel dafür. Eine etwas spezielle Facebook-Gruppe ist ein neues Beispiel: “Fridays for Hubraum” will bzw. wollte der “Fridays for Future”-Bewegung etwas entgegen setzen: “Klimawandel gibt es schon seit Bestehen der Erdgeschichte. Wir können in Deutschland nicht auf Kosten von tausenden Arbeitsplätzen die Welt retten” hieß es in der Gruppenbeschreibung.

Schnell sprach sich die neue Gruppe bei Facebok herum, sammelte 100.000, 200.000, 250.000 Mitglieder in wenigen Tagen ein. Am Mittwoch berichtete dann sogar Bild, erreichte mit dem Artikel “Gruppe ‘Fridays for Hubraum’ – Autofans gegen ‘Fridays for Future’” 37.600 Interaktionen auf Facebook und Twitter und damit so viele wie kein anderer journalistischer Artikel des Tages im deutschsprachigen Raum. Doch der Hype um die Gruppe und die rasant wachsende Nutzerzahl hat die Adminstratoren offenbar vollkommen überrollt und überfordert. Schreckliche Kommentare wie “Was kostet eigentlich so ein Auftragsmord?” in Richtung Greta Thunberg sind ein Fall für den Staatsanwalt.

Am Abend nahmen die Gründer die Gruppe dann aus dem Netz. Die Standard-Fehlermeldung “Leider ist dieser Inhalt derzeit nicht verfügbar” ist das einzige, was zumindest vorerst von “Fridays for Hubraum” übrig geblieben ist.