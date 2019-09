Ex-“Guardian“-Chef Alan Rusbridger über das Geldverdienen mit Journalismus: Paywalls sind keine Lösung

Von

Mit der Einführung des Smartphones, Twitter und Facebook habe sich die Wahrheitsfindung der Menschen geändert. Gegen 65 Milllionen Follower von Trump auf Twitter oder Milliarden Nutzern in Sozialen Netzwerken kämen Zeitungen mit einer Million Abonnenten nicht mehr an, sagt Rusbridger im voll besetzten Theater. Jeder habe eigene Wahrheiten und glaube andere Dinge, die er liest.

Laut Rusbridger seien die dramatischen Veränderungen, die das Smartphone und Soziale Netze mit sich bringen, noch immer nicht vorüber. Die Branche müsse sich anpassen, forderte der Journalist, der einst die Enthüllungen zu den Überwachungsmethoden der NSA öffentlich machte. Das fange zunächst einmal damit an, ein Produkt zu schaffen, dass die Menschen haben wollen – was es zu oft noch nicht gebe. Erst dann ginge es um die Finanzierung.

Rusbringer machte seine Thesen am Beispiel des Brexits fest. In der Zeit des Votums hätten viele Zeitungen in Großbritannien Kampagnen gefahren und damit dem Leser vorgeschrieben, was er denken soll. Dafür würde jedoch kaum jemand zahlen. Man müsse bei den Fakten bleiben und informieren statt zu belehren. “Ohne Fakten gibt es keine Gerechtigkeit.”

Ein Ausweg aus der Krise ist nach Ansicht des Ex-“Guardian”-Chefs daher der investigative Journalismus. “Comment is free, facts are sacred“, sagte er. Also: Die Kommentierung ist frei, die Fakten sind heilig.

Journalismus als öffentliches Gut

Von Paywalls hält Rusbridger aber wenig. Journalismus sei ein öffentliches und kein privates Gut. Nachrichten müssten frei zugänglich sein. Lukrativer sei es, wie es der “Guardian” macht. Im Gegensatz zur “New York Times”, “Washington Post” oder dem “Wall Street Journal” setzt das britische Qualitätsblatt nicht auf eine Paywall. Statt digitale Abos zu verkaufen, hofft der Guardian auf die Spendenbereitschaft der Leser. Die können das Blatt bei bestimmten Themen, beispielsweise Cambridge Analytica oder den Paradise Papers, freiwillig finanziell unterstützen.

655.000 regelmäßig Unterstützer hat das Unternehmen derzeit auf monatlicher Basis. Dies gilt für Print und Online. Weitere 300.000 Leser hätten allein im Jahr 2018 einmalige Spenden geleistet. Bis 2022 wolle man auf zwei Millionen Spender kommen.

The five crucial questions on journalism by @arusbridger : better than the web? Which public interest? A public service? Business models? And: What IS journalism? #scoop19 pic.twitter.com/GSUhdPHb6c — Meinolf Ellers (@MeinolfEllers) September 25, 2019 Anzeige

Gelinge es nicht, ein Businessmodell zu finden, bliebe nach Ansicht Rusbridgers noch der Plan B: ein öffentlich finanzierter Journalismus. Wie bei den Öffentlich-Rechtlichen müsste man die Menschen überzeugen, dass der Journalismus ein öffentlicher Dienst ist, für den sie bezahlen.

“Nicht den einen Weg für alle”

Auf dem Hamburger Scoopcamp gab es für Rusbridger und seine Thesen überwiegend Anerkennung. Romanus Otte, Executive Publisher des “Business Insider Deutschland”, wies im Abschlusspanel jedoch darauf hin, dass es nicht “den einen” Weg für alle gibt. Selbst setzt das Axel-Springer-Portal im Gegensatz zu seiner US-Mutter bislang allein auf das Reichweiten- und Anzeigengeschäft.

Die österreichische Journalistin Anita Zielina bestätigte Rusbridgers Ansicht, dass man zunächst ein Produkt finden solle, für das Leser Geld zahlen wollen – und sich erst dann um die Finanzierung kümmern. “Am besten fahren die Verlage, die unterschiedliche Geschäftsmodelle haben”, sagte Zielina.

Und der neue “RND”-Chef Marco Fenske warnte davor, einfach Konzepte, die im Ausland funktionieren, auf Deutschland zu übertragen. Die Rahmenbedingungen seien in jedem Land unterschiedliche. Selbst bekräftigte er abermals, dass Journalisten lernen sollten, auch mit Vermarktern zusammenzuarbeiten. Journalisten würden dadurch sehen, dass viele Dinge, die jahrelang gemacht wurden, nicht funktionieren. „Das kann ein Stück weit wehtun”, so Fenske, ließe sich aber nicht vermeiden.

