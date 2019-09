Berichte über Verdacht der Kinderpornographie: Gericht untersagt “Bild” Nennung des Namens

Das Landgericht Köln hat der "Bild" in einer einstweiligen Verfügung verboten, identifizierend über die Ermittlungen gegen einen Ex-Fußball-National-Spieler zu berichten. Dieser war wegen des Verdachts der Verbreitung kinderpornographischer Schriften ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft selbst hat den Namen jedoch bekanntgegeben.

Der Fall hatte in diesem Monat für Aufsehen gesorgt – auch, weil er medienrechtlich sehr umstritten ist. Die “Bild” berichtete über einen ehemaligen Nationalspieler, der der Verbreitung von Kinderpornografie verdächtigt wird. “Bild” und andere Medien nannten dabei den Namen des Beschuldigten. Sie bezogen sich dabei nicht nur auf das öffentliche Interesse an dem Fall, sondern auch auf die Tatsache, dass die Hamburger Staatsanwaltschaft selbst die Öffentlichkeit darüber informiert hatte und den Namen des Spielers nannte.

Nun gibt es eine erste Gerichts-Entscheidung dazu. Das Landgericht Köln hat der “Bild” bei Androhung einer Geldstrafe von bis zu 250.000 Euro verboten, identifizierend über den Fall zu berichten. Im Rahmen der Verdachtsberichterstattung ist bei Medienberichten stets besondere Vorsicht geboten. Steht keine Schuld fest und besteht lediglich ein Anfangsverdacht, muss sich die Presse möglichst zurückhalten. Der Grund dafür ist aus juristischer Sicht der Reputationsverlust der Betroffenen.

In einem Beitrag kündigte die “Bild” an, gegen das Verbot vorgehen zu wollen. “Es muss der Presse weiterhin erlaubt sein, im Rahmen einer zulässigen Verdachtsberichterstattung über staatsanwaltschaftliche Ermittlungen zu berichten”, wird der Leiter der Rechtsabteilung der Axel Springer SE, Konrad Wartenberg, darin zitiert. “Und zwar auch dann, wenn es um mögliche Straftaten geht, die sich in der Privat- oder Intimsphäre abgespielt haben sollen.”

Im Verlauf der Ermittlungen wurde zudem klar, dass die “Bild” die Beamten erst auf den Vorgang hingewiesen und somit die Ermittlungen angestoßen hatte. Unabhängig von der Nennung des Namens hatte auch das eine Diskussion entfacht, wie weit die Presse in solchen Fällen gehen darf. “Bild”-Chef Reichelt betonte im NDR, es sei “die Pflicht eines jeden Menschen in diesem Land”, eine solche Sache an offizielle Ermittler abzugeben. Wie es genau dazu kam, darüber schweigt Reichelt. Zudem verneint er die Frage, ob für den Hinweis Geld geflossen sei. “Wir sind keine Ermittlungsbehörde”, sagt er.

