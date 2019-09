Umbau bei Bauer: Andrea Mohnsame wird neue globale Personalchefin

Von

Zum 1. Oktober wird Andrea Mohnsame Chief Human Rescources Officer (HR) bei der Bauer Media Group. Dies teilt das Unternehmen mit. Sie ist in dieser Funktion global für alle Personalthemen des Medienunternehmens verantwortlich und soll direkt an die Verlegerin berichten.

Mohnsame soll “eine zentrale Rolle im Transformationsprozess der Bauer Media Group vom Medienhaus zum Multi-Business-Unternehmen” spielen. Damit steht die ehemalige Spencer Stuart-Managerin vor einer großen Herausforderung. Denn die Firmenchefin will das Unternehmen weiter umbauen. Dazu hatte sie Mitte des Jahres die Strukturen auf den Prüfstand gestellt.

Erwartet wird, dass sich das Medienunternehmen deutlich verändert, denn Bauer will nur noch in Segmenten agieren, in denen das weit verzweigte Verlagshaus die Marktführerschaft erreichen kann. “Es ist die Strategie der Bauer Media Group, sich auf Märkte und Teilmärkte zu fokussieren, in denen das Unternehmen entweder eine führende Stellung hat oder diese erreichen kann. Dies umfasst Akquisitionen, Launches neuer Titel und Produkte sowie den Ausbau und die Entwicklung von Geschäftsideen rund um unsere starken Marken”, erklärte Bauer einst.

Sollte der Verlag dies nicht schaffen, will das Unternehmen auch Aktivitäten zur Disposition stellen. “In Märkten und Teilmärkten, in denen eine Marktführerschaft nicht möglich ist, evaluieren wir Handlungsoptionen, die unter Umständen auch zu einem strategischen Rückzug führen können”, hieß es. Dazu wurden alle Märkte auf den Prüfstand gestellt. Der Prozess wurde Mitte des Jahres abgeschlossen. Dazu hatte der Verlag auch externe Berater eingesetzt.

Yvonne Bauer gibt ihrer neuen Personalchefin einige warme Worte mit auf dem Weg. “Neben ihrer starken HR-Expertise verfügt Andrea Mohnsame über einen exzellenten Geschäftssinn und bringt eine große Leidenschaft für das Thema Arbeitsplatz der Zukunft mit. Sie ist eine großartige Ergänzung für unser Group Management Team und wir freuen uns sehr, sie an Bord zu haben”, betont die Verlegerin.

