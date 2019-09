#trending // Greta Thunberg

Auch am Dienstag wurde in den sozialen Netzwerken viel über Greta Thunberg diskutiert. Unterschiedliche Aspekte ihres Auftritts in New York bescherten diversen Medien viele tausende Social-Media-Interaktionen. So kam Focus Online mit dem Artikel “Nicht genug getan – Greta Thunberg legt Klima-Beschwerde gegen Deutschland ein” am späten Montagabend und am Dienstag auf 31.100 Likes, Shares & Co. Cicero Online erreichte mit “Greta Thunbergs Wutrede – Ihre Panikattacken sind keine Privatsache mehr” 19.000, vermutlich zu 95% bis 99% von Leuten, die den Artikel nicht gelesen haben, denn er befindet sich hinter der Bezahlschranke.

Ein Aspekt in den Diskussionen war auch Donald Trumps Spott für Greta Thunberg. Der US-Präsident verbreitete Thunbergs Rede vom Montag auf Twitter und schrieb dazu sarkastisch: “She seems like a very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see!” Viele Medien machten den Tweet zur Story, die Welt kam mit “‘So nett anzusehen’ – Trump verspottet Greta Thunberg” beispielsweise auf 15.200 Facebook- und Twitter-Interaktionen, Newsweek erreichte mit “Donald Trump Mocks 16-year-old Greta Thunberg, Twitter Reacts: ‘She Has More Class in Her Little Finger’” 68.000 solcher Reaktionen. Thunbergs Reaktion war dann sehr trocken: In ihrem Twitter-Profil steht nun: “A very happy young girl looking forward to a bright and wonderful future.”