Der frühere “Handelsblatt”-Digital-Chef Oliver Stock wechselt von Ergo zu Kienbaum

Stock war zuletzt an der Spitze der Unternehmenskommunikation des Düsseldorfer Versicherers Ergo für die Führungskräftekommunikation verantwortlich. Davor war er während mehr als anderthalb Jahrzehnten im In- und Ausland in verschiedenen redaktionellen Führungspositionen bei der “Handelsblatt”-Gruppe, unter anderem als Chefredakteur der digitalen Ausgabe und der Finanzzeitung des “Handelsblatts” tätig.

“Vor bald 75 Jahren gegründet, ist Kienbaum die erste Adresse im Markt. Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, mit meiner Medienerfahrung und Expertise rund um die Kommunikation von Führungskräften einen Beitrag zur internationalen Profilierung von Kienbaum zu leisten, und danke für das mir entgegengebrachte Vertrauen”, so Oliver Stock. Kienbaum-CEO Fabian Kienbaum: “Mit Oliver Stock haben wir einen kreativen und kompetenten Kopf gewonnen. Ich bin froh, dass er zu uns stößt und Kienbaum bei der Weiterentwicklung in einem dynamischen Umfeld begleitet.”

Saskia Leininger, die seit 2015 die Leitung der Unternehmenskommunikation verantwortet und in dieser Zeit neben der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit die interne Kommunikation aufgebaut sowie dabei die Kienbaum Neupositionierung intern und extern maßgeblich vorangetrieben hat, will sich künftig neuen Aufgaben widmen.