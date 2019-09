Cover-Check: Solide Zahlen für “Spiegel” und “stern”, doch der “Focus” floppt am Kiosk massiv mit “Inside AfD”

Von

“Der Spiegel” titelte auf seiner Ausgabe 35/2019: “So isser, der Ossi” und zeigte den berühmt gewordenen schwarz-rot-goldenen Schlapphut. “Klischee und Wirklichkeit: Wie der Osten tickt – und warum er anders wählt” lautete die Unterzeile im Vorfeld der Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen. Das umstrittene Cover war im Einzelhandel ein solider Verkäufer: 176.578 Exemplare sind zwar weniger als in den drei vorigen Wochen und auch weniger als im Durchschnitt der jüngsten drei Monate (179.000), doch immerhin mehr als im Durchschnitt der jüngsten 12 Monate (173.400). Insgesamt, also inklusive Abos, Lesezirkeln, Bordexemplaren und sonstigen Verkäufen kam die Ausgabe auf eine verkaufte Auflage von 714.916, darunter der erneute Rekord von 104.699 ePapers bzw. Spiegel-Plus-Kunden.

Der “stern” übertraf mit seinem Heft 35/2019 sogar beide Vergleichswerte, also den 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 125.100 Einzelverkäufen, als auch den 3-Monats-Durchschnitt von 122.300. Gelungen ist das mit dem Titelthema “Wie geht’s unserem Wald?” von und mit Bestseller-Autor Peter Wohlleben. 126.487 griffen in Supermärkten, Kiosken, Tankstellen, etc. zu, damit war die Ausgabe der bestverkaufte “stern” seit vier Wochen und der zweitbeste der aktuellsten zehn Wochen. Insgesamt wurden von der Ausgabe 463.305 Exemplare abgesetzt, 24.355 davon als ePaper.

Anzeige

Der Verlierer der Cover-Check-Woche 35 heißt somit eindeutig “Focus”. Nur 41.899 Einzelverkäufe verzeichnet die IVW für die entsprechende Ausgabe – fünftschlechtester Wert des bisherigen Jahres und einer, der deutlich unter dem 12-Monats-Durchschnitt von derzeit 57.100 Exemplaren, sowie dem 3-Monats-Durchschnitt von 57.300 liegt. Passiert ist das mit dem Titelthema “Inside AfD – So tickt die Partei, die Deutschland (nach rechts) bewegt. Wer hat das Sagen? Wie radikal ist sie? Und was will sie?” Interessiert hat die Story offenbar nur wenige potenzielle “Focus”-Käufer. Zum Vergleich: Eine Woche zuvor kam das Gesundheits-Thema “Besser sehen” noch auf 97.002 Einzelverkäufe, also deutlich mehr als doppelt so viele wie mit “Inside AfD”. Auch hier der Blick auf den Gesamtverkauf: Der lag bei 355.939 Exemplaren, inklusive 53.029 ePapers.

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.