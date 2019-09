trending: Greta Thunbergs “How dare you”, Thomas Cook

#trending // Greta Thunbergs “How dare you” in aller Welt

Nicht nur in Deutschland, auch rund um die Welt bestimmte Greta Thunberg die Social-Media-Diskussionen des Tages. Die HuffPost sammelte mit einem Artikel zu ihrer Rede und der Headline “Greta Thunberg To World Leaders At UN Climate Summit: ‘How Dare You!’” 186.000 Interaktionen ein, npr kam mit “VIDEO: ‘This Is All Wrong,’ Greta Thunberg Tells World Leaders At U.N. Session : NPR” auf 151.000, der Guardian mit “Greta Thunberg to world leaders: ‘How dare you? You have stolen my dreams and my childhood’ – video” auf 145.000, usw.

Gizmodo stellte die Klage Thunbergs und 14 anderer Kinder gegen Länder wie Argentinien, Deutschland und Frankreich vor der UN in den Mittelpunkt des Artikels “Greta Thunberg, 15 Kids Sue Countries Over Carbon Pollution” und sammelte damit sogar 529.000 Likes & Co. ein. Auch bei all diesen Artikeln gab es sehr konträre Meinungen, insgesamt überwog im englischsprachigen Ausland aber der Zuspruch für Thunberg. Der mit über 3.000 Likes erfolgreichste Kommentar unter dem HuffPost-Facebook-Post lautete beispielsweise: “For those that mock this girl and her passion- I assure you that she’s accomplished more in her 16 years on this earth than most people ever will. She is passionate and trying to make positive changes. She should be commended for that. And the people who continue to deny climate change should be utterly ashamed. This young woman is amazing!!!”

Thunberg selbst postete ihre 4:18 Minuten lange Rede auf Twitter – mit den Worten “‘Right here, right now is where we draw the line. The world is waking up. And change is coming, whether you like it or not.’ My full speech in United Nations General Assembly. #howdareyou” und einem Link zum Video-Mitschnitt. Bereits nach fünf Stunden kamen 106.000 Likes und Retweets zusammen. Die Videos der Rede, die auf unzähligen Accounts bei Facebook, YouTube & Co. hochgeladen wurden, kamen auf viele Millionen Abrufe.