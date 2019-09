trending: Merkel, Kramp-Karrenbauer und zwei Flugzeuge, Sigmund Jähn, Will Smith und drei Pferde

#trending // Merkel, Kramp-Karrenbauer und zwei Flugzeuge Der Aufreger des Wochenendes war der Flug der Bundeskanzlerin und der Verteidigungsministerin in die USA. Laut “Bild am Sonntag” fand er am Sonntag nämlich in zwei unterschiedlichen Flugzeugen statt und nicht in einem gemeinsamen. Merkel flog zum UN-Klimagipfel nach New York, Kramp-Karrenbauer zu ihrem Antrittsbesuch nach Washington. Laut “BamS” wäre “eine Mitnahme” Kramp-Karrenbauers im Kanzlerinnen-Flieger “nicht gewünscht”. Die “BamS” weiter: “Einen echten Grund kann oder will der Sprecher [des Bundesverteidigungsministeriums] nicht nennen. Nachdem am Freitag noch das Klimaschutzpaket der Bundesregierung die meisten Social-Media-Interaktionen geholt hatte – meist nicht gerade schmeichelhafte – waren am Sonntag nun die beiden Flieger der Social-Media-Aufreger. Focus Online sammelte mit der Nacherzählung der “BamS”-Story und der Headline “Gemeinsamer Flug platzte – Merkel und AKK fliegen mit zwei Luftwaffen-Maschinen in die USA – fast zeitgleich” 39.900 Interaktionen auf Facebook und Twitter ein, SWR3 kam mit “Merkel und AKK fliegen fast gleichzeitig in die USA – mit zwei Flugzeugen” auf 18.800, Spiegel Online mit “Zwei Politikerinnen, zwei Flugzeuge: Merkel und Kramp-Karrenbauer fliegen getrennt in die USA” 16.400. Die drei Artikel lagen damit nach Likes, Shares & Co. auf den Rängen 1 bis 3 der journalistischen Texte des Tages.