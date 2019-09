dpa macht Landespolitik-Reporterin Anna Ringle zur Medienkorrespondentin

“Die Medien weltweit befinden sich in einem aufregenden und herausfordernden Transformationsprozess, den wir noch enger als bislang begleiten wollen”, sagt dpa-Chefredakteur Sven Gösmann. “Anna Ringle ist eine hervorragende Reporterin, die intensiv über die großen Trends und die wichtigsten deutschen und europäischen Medienunternehmen und -verbände berichten wird”, so Gösmann weiter.

Anna Ringle wurde in Karlsruhe geboren. Nach dem Masterstudium in interkulturellen deutsch-französischen Studien in Aix-en-Provence und Tübingen volontierte sie bei der Nachrichtenagentur dapd, ehe sie 2013 als Redakteurin im Ressort Panorama zur dpa wechselte. Bevor sie Reporterin in Berlin wurde, arbeitete sie als Brandenburg-Korrespondentin in Cottbus.

