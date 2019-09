Verstärkung im Recruitingmarkt: “FAZ” kauft Anbieter von Karrieremessen Myjobfair

Der Kauf findet rückwirkend zum 1. Juli 2019 statt. Myjobfair sitzt wie die Zeitung in Frankfurt und bietet Karriere-Events an. Der Verlag will sich damit künftig verstärkt um ihr Geschäft mit Karriere-Events für Absolventinnen und Absolventen insbesondere im Segment der juristischen Berufe kümmern.

Dabei werden die Produkte und Angebote von “FAZ”, IQB und myjobfair eng miteinander verzahnt, beispielsweise “Frankfurter Allgemeine Einspruch”, die “FAZ” für Juristen und die Messe Juracon in Kombination mit den juristischen Hochschulkarrieremessen von Myjobfair.

