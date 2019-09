trending: Rückrufaktionen, Barack Obama und Greta Thunberg, Ulf Poschardt und die Richtigstellung auf Twitter

#trending // Barack Obama und Greta Thunberg

Dass dieses Foto zum großen viralen Hit würde, war eigentlich direkt klar, als es veröffentlicht wurde. Barack Obama und Greta Thunberg trafen sich in New York und begrüßten sich – zumindest laut dem veröffentlichten Foto – mit der “Fist Bump”-Geste.

“At just 16 years old, Greta Thunberg is already one of our planet’s greatest advocates. Her age might have something to do with it. With full knowledge that her generation will bear the heaviest burden of climate change, she’s unafraid to believe that progress is possible—and fight for real change. She’s an example of why Michelle and I started the Obama Foundation — because we believe in a future that’s shaped by the courage and hope of young people like Greta”, schrieb Obama dazu und erntete auf Facebook 393.000 Likes, Reactions, Shares und Kommentare, auf Twitter 337.000 Likes und Retweets und auf Instagram 1,73 Mio. Likes.