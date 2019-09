PR-Berater Thomas Huber steigt in digitale Beratungsagentur Prenew ein

Der PR-Berater und Gründer der Berliner Strategieagentur semanticom, Thomas Huber, 52, steigt zusammen mit Jan-Erik Baars, 54, Professor für Designmanagement an der FH Luzern, in die Schweizer Digital-Beratungsagentur Prenew ein. Die Agentur wurde zuvor von Philipp Thesen, 42, Professor für Mensch-System-Interaktion an der Hochschule Darmstadt, gegründet.

Thesen war vorher Designchef der Deutschen Telekom. Alle drei Gesellschafter halten zu gleichen Teilen die Anteile an der GmbH mit Sitz im schweizerischen Schindellegi. Geschäftsführer ist Tim O. Weber. Neben dem Büro in Schindellegi und der Repräsentanz in Zürich sind in Kürze weitere Repräsentanzen in Berlin und Tel Aviv geplant. Prenew ist eine Strategieberatung für den digitalen Wandel. Im Fokus stehen Unternehmen, die sich in der digitalen Transformation ihres Unternehmens, Geschäftsmodells, ihrer Marken und Produkte befinden.

Philipp Thesen: “Wir bereiten Unternehmen auf das Neue vor. Die digitale Zukunft ist ein Sprung in das Ungewisse und stellt bislang erfolgreiche Marktstrategien radikal in Frage. In der Transformation geht es darum, bestehende Erträge zu sichern und gleichzeitig neue Wachstumspotentiale zu entwickeln.”

Anzeige

Thomas Huber ergänzt: “Der Digital Shift ist für uns kein Disruptions-Tsunami, der alles Bestehende hinwegfegt, sondern ein Prozess, den wir planvoll gestalten können und der völlig neue Entwicklungsperspektiven und wirtschaftliche Wachstumspotentiale eröffnet.”

Keine Neuigkeiten aus der Medien-Branche mehr verpassen: Abonnieren Sie kostenlos die MEEDIA-Newsletter und bleiben Sie über alle aktuellen Entwicklungen auf dem Laufenden.