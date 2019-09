#trending // Kentucky Fried Chicken & Donuts Mit einem vorsichtig formuliert gewöhnungsbedürftigen Fast-Food-Gericht hat der US-amerikanische Business Insider am Dienstag einen Social-Media-Hit gelandet. Kentucky Fried Chicken verkauft in einigen Bundesstaaten allen Ernstes einen Chicken-Burger, bei dem die Brötchen keine Brötchen sind, sondern Donuts mit Zuckerglasur. Rund 120.000 Likes, Shares & Co. kamen bis in die Nacht deutscher Zeit für den Artikel “KFC is serving fried chicken sandwiched between 2 glazed doughnuts at dozens of locations, and people are freaking out” schon zusammen, weitere zigtausende dürften folgen. Die Meinungen zu dem neuen Produkt gehen dabei sehr weit auseinander – von Euphorie bis Ekel.